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Sociedade | 14-06-2026 15:00

Tejo Ambiente limpa estações elevatórias para evitar problemas no saneamento nas zonas balneares

etar tratamento aguas
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Intervenção preventiva decorreu em infraestruturas de Ourém e Ferreira do Zêzere antes do período de maior afluência às praias fluviais. Empresa quer reduzir riscos de avarias, entupimentos e ocorrências ambientais durante o Verão.

A Tejo Ambiente realizou, ao longo do mês de Junho, uma campanha de limpeza preventiva em estações elevatórias situadas junto a zonas balneares dos concelhos de Ourém e Ferreira do Zêzere, numa altura em que se aproxima o período de maior pressão sobre as infraestruturas de saneamento. A intervenção teve como objectivo reforçar a fiabilidade dos equipamentos antes do aumento da afluência às praias fluviais e espaços de lazer, prevenindo constrangimentos operacionais, avarias e situações que possam comprometer o normal funcionamento do sistema de saneamento.
No concelho de Ourém, os trabalhos decorreram na Estação Elevatória do Agroal. Em Ferreira do Zêzere, a acção passou pelas estações elevatórias de Dornes, Pombeira e Castanheira, tendo terminado a 11 de Junho. Segundo a empresa intermunicipal, estas operações permitem remover resíduos e materiais acumulados que podem prejudicar o desempenho dos equipamentos, contribuindo para evitar entupimentos, falhas de funcionamento e eventuais ocorrências ambientais.

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