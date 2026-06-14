Vila Franca de Xira aprova pacote de educação de 8 milhões para o próximo ano lectivo

A Câmara de Vila Franca de Xira vai investir, no próximo ano lectivo, oito milhões de euros para financiar um conjunto de medidas para o sector da educação, abrangendo escolas, alunos, famílias, pessoal não docente e projectos de inclusão.

A proposta foi aprovada na reunião de câmara de 8 de Junho. Segundo o documento, a principal fatia do investimento destina-se ao serviço de refeições escolares, com uma dotação de 5.841.819 euros. O financiamento permitirá assegurar refeições a todos os níveis de educação e ensino da rede pública do concelho, através de protocolos com Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), agrupamentos de escolas e escola não agrupada. Estão previstas diariamente cerca de 8.581 refeições e 1.168 lanches para alunos do escalão A.

Na área da escola a tempo inteiro, o município aprovou a renovação das parcerias com todos os agrupamentos de escolas e com 16 entidades do movimento associativo parental e solidário do concelho, num investimento de 840.129 euros. A medida contempla ainda o reforço do apoio financeiro a alunos com necessidades de saúde especiais devidamente comprovadas, abrangidos por medidas selectivas e adicionais de apoio à educação inclusiva.

As actividades de enriquecimento curricular (AEC), de frequência facultativa, continuarão a ser disponibilizadas em todos os agrupamentos de escolas do concelho para os períodos não lectivos, contando com um investimento municipal de 651.749 euros. Para apoiar a sua implementação, foi igualmente renovado o protocolo para utilização das instalações do Clube Recreativo dos Cotovios e da Sociedade Recreativa da Granja de Alpriate, num valor de 3.707 euros.

No domínio dos transportes escolares, foram aprovados protocolos de cooperação com a Associação de Bem-Estar Infantil de Vialonga, a Associação de Promoção Social da Castanheira do Ribatejo, o Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho e a Sociedade Euterpe Alhandrense, num montante global de 120 mil euros. A este valor acresce uma transferência de 30 mil euros para a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

A acção social escolar contará com uma verba de 55 mil euros destinada à atribuição de subsídios para material escolar e visitas de estudo a alunos do 1.º ciclo abrangidos pelos escalões A e B. A autarquia aprovou ainda a atribuição de 25 bolsas de estudo para estudantes do ensino superior, no valor individual de 1.500 euros, totalizando 37.500 euros. No ensino artístico, ficou a saber-se, será renovado o protocolo com o Conservatório Regional Silva Marques, de Alhandra, destinado a apoiar actividades de música, dança e teatro, num investimento de 15 mil euros.

Foram igualmente aprovados apoios de 65 mil euros para projectos pedagógicos, 50 mil euros para actividades da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e 100 mil euros para aquisição de equipamentos e apetrechamento das escolas.

Foi também aprovada a continuidade do projecto “A Hora dos SuperQuinas”, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol e desenvolvido no âmbito da actividade física e desportiva das AEC do 1.º ciclo.

E no plano da inclusão, a autarquia renovou a parceria com a Mithós - Associação de Apoio à Multideficiência para a dinamização do projecto “Vem Calçar os Sapatos do Outro”, num investimento de 6.650 euros.