Arruda dos Vinhos abre candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem

Segunda fase decorre até final de Junho depois de no ano passado o município ter admitido que o programa teve uma procura aquém do desejado por parte da comunidade.

O município de Arruda dos Vinhos abriu entre 1 e 30 de Junho um novo período de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, uma medida municipal destinada a facilitar o acesso dos jovens à habitação e promover a sua autonomia no concelho.

Isto depois, recorde-se, da primeira versão do documento ter tido pouca adesão da comunidade, com apenas duas famílias a apresentarem candidaturas. O programa dirige-se a jovens entre os 18 e os 35 anos, bem como a casais jovens, residentes e recenseados em Arruda dos Vinhos, que tenham contrato de arrendamento para habitação permanente no concelho. Os agregados familiares elegíveis devem apresentar rendimentos mensais globais que não ultrapassem quatro remunerações mínimas mensais garantidas.

O apoio assume a forma de uma subvenção mensal destinada ao pagamento da renda, podendo chegar até 50% do valor mensal, dependendo da situação socioeconómica do agregado e dos critérios definidos no regulamento municipal.

Com esta iniciativa, o município liderado pelo Partido Socialista pretende incentivar a emancipação dos jovens, combater as dificuldades no acesso ao mercado de arrendamento, promover a fixação de população jovem e contribuir para a dinamização social e económica do território.

O apoio é atribuído por um período de um ano, podendo ser renovado até ao máximo de três candidaturas consecutivas, desde que os beneficiários continuem a cumprir os requisitos estabelecidos.

As candidaturas podem ser apresentadas no Balcão Único da Loja do Cidadão de Arruda dos Vinhos, nos Espaços Cidadão ou através da plataforma online dos serviços do município.



