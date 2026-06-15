Atrasos em obras do PRR deixam autarcas do Entroncamento preocupados

Os atrasos em obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) voltaram a marcar a reunião da Câmara do Entroncamento, com vereadores do PSD e do PS a alertarem para o risco de as empreitadas não ficarem concluídas dentro dos prazos exigidos. Em causa estão obras de habitação e requalificação que têm financiamento comunitário associado e cuja execução está a preocupar os autarcas. Um dos pontos discutidos foi o pedido de nova prorrogação da empreitada nos blocos G, H, I e J da Rua General Humberto Delgado, relacionada com acessibilidades e remodelação de cozinhas e instalações sanitárias. O executivo aprovou a extensão do prazo por mais 28 dias, fixando a nova data de conclusão em 26 de Junho. O vereador Rui Madeira (PSD) criticou os sucessivos adiamentos e alertou que a nova data fica praticamente em cima do limite definido para o PRR. “As datas são sistematicamente prorrogadas e vemos com muita preocupação esta situação”, afirmou, lembrando que a obra terá ainda de ser concluída, fiscalizada e entregue dentro dos prazos. Também a vereadora Fernanda Alves (PS) manifestou preocupação, sublinhando o risco de eventuais penalizações financeiras.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, garantiu que os serviços municipais estão a acompanhar de perto a empreitada, com supervisão apertada e contacto permanente com o empreiteiro. “A preocupação é abrangente a todo o executivo e estamos a trabalhar para que as coisas se realizem e se concretizem da melhor maneira”, afirmou. A discussão repetiu-se na análise aos trabalhos complementares da empreitada para construção de oito blocos de habitação de custos controlados nas ruas Coronel Joaquim Estrela Teriaga e das Gouveias. Rui Madeira alertou que faltam executar quase dois milhões de euros da obra e questionou como será possível concluir esse volume de trabalhos em cerca de um mês.

Também Ricardo Antunes (PS) admitiu preocupação com a execução dos trabalhos complementares e questionou se existe informação sobre uma eventual prorrogação nacional dos prazos do PRR. O vereador socialista mostrou disponibilidade para a realização de reuniões extraordinárias, caso seja necessário acelerar decisões relacionadas com a obra. Nelson Cunha respondeu que os atrasos nas obras do PRR não são exclusivos do Entroncamento, mas uma realidade sentida em vários municípios do país. O autarca afirmou que o executivo herdou a empreitada de habitação “completamente parada” e garantiu que a situação já foi transmitida à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e discutida numa reunião em Bruxelas.