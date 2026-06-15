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Sociedade | 15-06-2026 18:00

Classificação do Parque de Campismo de Alenquer está pendente na câmara desde 2024

Classificação do Parque de Campismo de Alenquer está pendente na câmara desde 2024
Luís Nandin de Carvalho levantou preocupações em relação ao Parque de Campismo de Alenquer - foto O MIRANTE
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Em causa está a actualização de informação considerada relevante para operadores e entidades do sector turístico, sobre o Parque de Campismo de Alenquer, quando consultam o Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos.

A Câmara Municipal de Alenquer tem um ofício para responder ao Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos (RNET) desde Julho de 2024 referente à classificação do Parque de Campismo de Alenquer. A questão foi levantada em reunião de câmara por Luís Nandin de Carvalho, antigo vereador do município e um dos proprietários do Parque de Campismo de Alenquer. “Administrativamente é um acto tácito da câmara e como o requerente (parque de campismo) quer manter a classificação actual, seria desejável uma resposta urgente da câmara para a RNET, porque as empresas de turismo estrangeiras consultam a RNET e não está actualizado”, afirmou.
Além disso, o responsável lamentou que a informação relativa aos eventos do município, como a Feira da Ascensão e Alma do Vinho, não esteja a ser divulgada antecipadamente junto do Parque de Campismo, uma vez que o parque funciona como “um posto de turismo avançado”. Luís Nandin de Carvalho deixou ainda outras preocupações, como a limpeza da linha de água que separa a Colina do Sol do Parque de Campismo, que está junto à estrada, e que tem sacos de plástico e detritos. Alertou ainda para o perigo na travessia de peões na estrada n.º 9-94, onde estão duas paragens de autocarro, uma de cada lado da estrada, onde, no seu entender, devia ser colocada uma lomba.
O porta-voz do Parque de Campismo questionou ainda a possibilidade de colocar ao serviço da população um bosque na encosta de Albarróis e qual o ponto de situação da proposta que tinha apresentado sobre a construção de uma ciclovia na Ribeira de Pancas.
Por fim, sugeriu que a Câmara de Alenquer criasse a figura do provedor do munícipe para “resolver pequenos problemas” e fazer a ponte entre munícipes e vereadores, e que a feira mensal de Alenquer devia passar a ser ao sábado ou domingo em vez de ser durante a semana. Na resposta, o presidente da autarquia, João Nicolau, comprometeu-se a ver o ponto de situação do ofício da RNET para resolver a situação e disse que tomou boa nota das sugestões.

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