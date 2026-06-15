Classificação do Parque de Campismo de Alenquer está pendente na câmara desde 2024

A Câmara Municipal de Alenquer tem um ofício para responder ao Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos (RNET) desde Julho de 2024 referente à classificação do Parque de Campismo de Alenquer. A questão foi levantada em reunião de câmara por Luís Nandin de Carvalho, antigo vereador do município e um dos proprietários do Parque de Campismo de Alenquer. “Administrativamente é um acto tácito da câmara e como o requerente (parque de campismo) quer manter a classificação actual, seria desejável uma resposta urgente da câmara para a RNET, porque as empresas de turismo estrangeiras consultam a RNET e não está actualizado”, afirmou.

Além disso, o responsável lamentou que a informação relativa aos eventos do município, como a Feira da Ascensão e Alma do Vinho, não esteja a ser divulgada antecipadamente junto do Parque de Campismo, uma vez que o parque funciona como “um posto de turismo avançado”. Luís Nandin de Carvalho deixou ainda outras preocupações, como a limpeza da linha de água que separa a Colina do Sol do Parque de Campismo, que está junto à estrada, e que tem sacos de plástico e detritos. Alertou ainda para o perigo na travessia de peões na estrada n.º 9-94, onde estão duas paragens de autocarro, uma de cada lado da estrada, onde, no seu entender, devia ser colocada uma lomba.

O porta-voz do Parque de Campismo questionou ainda a possibilidade de colocar ao serviço da população um bosque na encosta de Albarróis e qual o ponto de situação da proposta que tinha apresentado sobre a construção de uma ciclovia na Ribeira de Pancas.

Por fim, sugeriu que a Câmara de Alenquer criasse a figura do provedor do munícipe para “resolver pequenos problemas” e fazer a ponte entre munícipes e vereadores, e que a feira mensal de Alenquer devia passar a ser ao sábado ou domingo em vez de ser durante a semana. Na resposta, o presidente da autarquia, João Nicolau, comprometeu-se a ver o ponto de situação do ofício da RNET para resolver a situação e disse que tomou boa nota das sugestões.