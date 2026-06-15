Dádiva de sangue em Alcanhões

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões vai promover colheita de sangue no dia 21 de Junho, entre as 09h00 e as 13h00, na Casa das Coletividades em Alcanhões.

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões vai promover colheita de sangue no dia 21 de Junho, entre as 09h00 e as 13h00, na Casa das Coletividades em Alcanhões, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A associação tem em curso uma campanha de angariação de novos dadores, que visa sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva regular de sangue e para o aumento urgente do número de dadores activos.

