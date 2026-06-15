Sociedade | 15-06-2026 07:00
Dádiva de sangue em Alcanhões
O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões vai promover colheita de sangue no dia 21 de Junho, entre as 09h00 e as 13h00, na Casa das Coletividades em Alcanhões.
O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões vai promover colheita de sangue no dia 21 de Junho, entre as 09h00 e as 13h00, na Casa das Coletividades em Alcanhões, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A associação tem em curso uma campanha de angariação de novos dadores, que visa sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva regular de sangue e para o aumento urgente do número de dadores activos.
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