Sociedade | 15-06-2026 14:22
Dádiva de sangue na Sociedade Recreativa Operária de Santarém
foto ilustrativa
A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma dádiva de sangue esta terça-feira, 16 de Junho, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém.
A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma dádiva de sangue esta terça-feira, 16 de Junho, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 19h30 e conta com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
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