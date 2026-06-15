Dádiva de sangue na Sociedade Recreativa Operária de Santarém

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma dádiva de sangue esta terça-feira, 16 de Junho, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém.

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma dádiva de sangue esta terça-feira, 16 de Junho, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 19h30 e conta com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.