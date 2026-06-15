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Sociedade | 15-06-2026 14:22

Dádiva de sangue na Sociedade Recreativa Operária de Santarém

sangue doacao
foto ilustrativa
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A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma dádiva de sangue esta terça-feira, 16 de Junho, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém.

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma dádiva de sangue esta terça-feira, 16 de Junho, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 19h30 e conta com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

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