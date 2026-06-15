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Sociedade | 15-06-2026 21:00

Dinheiro para reconstruir casas já começou a chegar às famílias de Arruda dos Vinhos

Dinheiro para reconstruir casas já começou a chegar às famílias de Arruda dos Vinhos
Teresa Almeida, presidente da CCDR-LVT, com Carlos Alves, presidente do município, numa das recentes visitas a Arruda dos Vinhos para avaliar os prejuízos das intempéries - FOTO CMA
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Presidente do município de Arruda dos Vinhos diz que já foram pagos mais de 400 mil euros em apoios, especialmente aos moradores do Lapão, uma das zonas mais afectadas pelas intempéries de Fevereiro. Mas ainda há muito por fazer em toda a região.

Quem ficou com as habitações afectadas pelo mau tempo de Fevereiro na zona do Lapão, em Arruda dos Vinhos, já começou a ver alguns apoios financeiros a chegar à conta bancária, revelou o presidente do município, Carlos Alves (PS). Em reunião de câmara, questionado pelo vereador da coligação Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS), Artur Forte, o autarca lembrou que muitos dos danos inventariados por Arruda dos Vinhos ainda estão em análise da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, muito por culpa do concelho ter sido dos últimos a ser incluído, pelo Governo, na lista dos concelhos em estado de calamidade. “Começámos mais tarde que outros municípios que viram a calamidade identificada mais cedo, mas tenho de dizer que as coisas foram céleres, foram feitas vistorias e validações, a informação chegou à CCDR e os pagamentos começaram a ser feitos”, garantiu Carlos Alves.
Segundo o autarca, não têm sido verificados, até ao momento, situações de abuso ou de falsas declarações, de moradores a acusarem estragos que não tiveram. “É preciso elogiar a Teresa Almeida, da CCDR. Ela tem feito um trabalho extraordinário com Arruda dos Vinhos. Sempre que há um desenvolvimento ela partilha directamente comigo. É preciso humildade e uma disponibilidade que não está ao alcance de todos e fico muito grato pelo que ela tem feito por Arruda”, afirmou.
Alguns municípios do distrito de Lisboa queixaram-se na última semana de terem recebido verbas insuficientes do Estado e boa parte deles, sobretudo na zona Oeste, estão a endividar-se para conseguir fazer face aos prejuízos do mau tempo. No distrito de Lisboa, Arruda dos Vinhos teve prejuízos estimados de 20 milhões de euros e só obteve até agora 583 mil euros de apoio público, tendo já aprovado um empréstimo de 3,8 milhões, como O MIRANTE já noticiara. Na restante região Oeste, Mafra reportou prejuízos de 13,5 milhões de euros, Sobral de Monte Agraço 4,5 milhões, Torres Vedras 37 milhões, Lourinhã 25 milhões e Cadaval e Bombarral mais de 2 milhões cada.

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