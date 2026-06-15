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Sociedade | 15-06-2026 12:00

Fábrica das Palavras destacada no meio século da arquitectura contemporânea portuguesa

Fábrica das Palavras destacada no meio século da arquitectura contemporânea portuguesa
Foto CMVFX
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Inaugurada a 20 de Setembro de 2014, a Fábrica das Palavras é da autoria do arquiteto Miguel Arruda e afirma-se como uma peça singular da arquitectura contemporânea portuguesa.

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