Sociedade | 15-06-2026 12:00
Fábrica das Palavras destacada no meio século da arquitectura contemporânea portuguesa
Foto CMVFX
Inaugurada a 20 de Setembro de 2014, a Fábrica das Palavras é da autoria do arquiteto Miguel Arruda e afirma-se como uma peça singular da arquitectura contemporânea portuguesa.
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