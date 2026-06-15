GNR de Samora Correia precisa de mais salas mas obras dependem de candidatura

O vereador Pedro Gameiro, eleito pelo PS na Câmara de Benavente, pediu à presidente do município que avalie a possibilidade de aproveitar as obras em curso no posto territorial da GNR de Samora Correia para criar mais duas salas de apoio à actividade dos militares. O autarca socialista recordou que, durante a campanha para as eleições autárquicas, todos os partidos visitaram o posto da GNR de Samora Correia e ouviram os problemas estruturais existentes naquele equipamento.

Pedro Gameiro referiu que a câmara “já fez ou está a fazer uns arranjos” no posto, uma intervenção que considerou positiva, mas sublinhou que uma das necessidades transmitidas pelo comando passava pela falta de espaços de trabalho. Segundo o vereador, o posto dispõe apenas de uma sala e tem uma garagem de grandes dimensões que poderia ser aproveitada para a criação de mais dois espaços em pladur. Pedro Gameiro explicou que, quando uma entidade externa se desloca ao posto para realizar inquéritos ou outras diligências, os militares têm de ceder a sala que utilizam, ficando “sem capacidade operacional”.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, eleita pela Aliança Democrática (PSD/CDS), respondeu que há “uma série de obras” a decorrer, mas explicou que o município teve, entretanto, a possibilidade de apresentar uma candidatura para eficiência energética, destinada à melhoria dos telhados e janelas do edifício. Adiantou que, caso a candidatura seja aprovada, a autarquia só deverá intervir depois, por considerar não fazer sentido realizar agora obras que possam obrigar a nova intervenção posteriormente. A presidente esclareceu que a candidatura diz respeito somente à parte exterior do edifício, nomeadamente cobertura, janelas e pintura. O quartel da GNR de Samora Correia está em funcionamento há três décadas, tendo sido inaugurado no dia 26 de Novembro de 1996.