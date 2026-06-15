GNR de Samora Correia precisa de mais salas mas obras dependem de candidatura
Câmara de Benavente admite novas intervenções no posto territorial da GNR de Samora Correia, mas só depois de saber se avança a candidatura para obras de eficiência energética no edifício.
O vereador Pedro Gameiro, eleito pelo PS na Câmara de Benavente, pediu à presidente do município que avalie a possibilidade de aproveitar as obras em curso no posto territorial da GNR de Samora Correia para criar mais duas salas de apoio à actividade dos militares. O autarca socialista recordou que, durante a campanha para as eleições autárquicas, todos os partidos visitaram o posto da GNR de Samora Correia e ouviram os problemas estruturais existentes naquele equipamento.
Pedro Gameiro referiu que a câmara “já fez ou está a fazer uns arranjos” no posto, uma intervenção que considerou positiva, mas sublinhou que uma das necessidades transmitidas pelo comando passava pela falta de espaços de trabalho. Segundo o vereador, o posto dispõe apenas de uma sala e tem uma garagem de grandes dimensões que poderia ser aproveitada para a criação de mais dois espaços em pladur. Pedro Gameiro explicou que, quando uma entidade externa se desloca ao posto para realizar inquéritos ou outras diligências, os militares têm de ceder a sala que utilizam, ficando “sem capacidade operacional”.
A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, eleita pela Aliança Democrática (PSD/CDS), respondeu que há “uma série de obras” a decorrer, mas explicou que o município teve, entretanto, a possibilidade de apresentar uma candidatura para eficiência energética, destinada à melhoria dos telhados e janelas do edifício. Adiantou que, caso a candidatura seja aprovada, a autarquia só deverá intervir depois, por considerar não fazer sentido realizar agora obras que possam obrigar a nova intervenção posteriormente. A presidente esclareceu que a candidatura diz respeito somente à parte exterior do edifício, nomeadamente cobertura, janelas e pintura. O quartel da GNR de Samora Correia está em funcionamento há três décadas, tendo sido inaugurado no dia 26 de Novembro de 1996.