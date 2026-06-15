Mais de 300 assinaturas contestam intenção de encerrar jardim de infância da Calhandriz

Todos os anos, dizem vários pais, aparece a ameaça de encerramento do jardim de infância da Calhandriz devido ao reduzido número de alunos. Associação de pais exige manutenção da escola em funcionamento e petição pública contra o encerramento já junta mais de 300 assinaturas.

O Jardim de Infância da Calhandriz (JIC), situado na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, no concelho de Vila Franca de Xira, está em risco de encerrar no próximo ano lectivo e a comunidade educativa contesta a ideia da câmara municipal.

Na última semana foi lançada uma petição pública contra o encerramento do JIC que, à data de fecho desta edição, já somava mais de 300 assinaturas. Segundo vários pais, ouvidos por O MIRANTE, a comunidade educativa do JIC foi chamada nas últimas semanas a uma reunião com os responsáveis pelo pelouro da educação da Câmara de VFX, onde lhes terá sido transmitido que devido ao reduzido número de crianças estaria a ser equacionado o encerramento da escola e a transferência das cerca de 25 crianças - incluindo seis da Calhandriz - para uma outra sala na Chasa, em Alverca. Uma intenção de encerramento que, de resto, não é nova, já tendo acontecido noutros anos.

“Nas reuniões realizadas com o Departamento de Educação, foi-nos comunicado que a intenção da câmara passa pelo encerramento do JIC. Foi-nos dito que o jardim de infância não poderia manter-se aberto apenas para servir seis crianças residentes na Calhandriz”, critica a associação de pais.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE