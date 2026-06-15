Politécnico de Santarém reforça campus com novo auditório e residência de estudantes

O Instituto Politécnico de Santarém assinalou o seu 47.º aniversário com a inauguração de um novo auditório e de uma nova residência para estudantes, no Complexo Andaluz, em Santarém. As novas infraestruturas representam um reforço da capacidade do politécnico para acolher eventos académicos, científicos e culturais, mas também uma resposta a uma das maiores dificuldades dos estudantes do ensino superior, o acesso a alojamento. O novo auditório, com 280 lugares, foi construído pela VOMERA – Building Solutions e fica localizado nas instalações da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. O espaço pretende dar novas condições à realização de conferências, encontros científicos, sessões académicas e iniciativas abertas à comunidade. Foi também inaugurado o “Andaluz Living Lab”, apresentado como um espaço de formação avançada, inovação e cooperação com a sociedade, integrando salas de aula, zonas de estudo e uma nova residência estudantil. A residência, remodelada pela HACL, dispõe de dois pisos com quartos renovados, cozinhas partilhadas, casas de banho e salas de estudo. Com este investimento, o Politécnico de Santarém pretende duplicar a actual capacidade de alojamento estudantil, passando das cerca de 250 camas actualmente disponíveis para aproximadamente 500 no próximo ano lectivo.

Na sessão solene, o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, destacou a importância social deste investimento. “Cada cama não é só um estudante. Cada cama é uma família. É uma família que concretiza expectativas, concretiza ambições. É um sonho que se apoia”, afirmou, mostrando satisfação com o reforço das condições oferecidas aos alunos. As comemorações juntaram várias personalidades ligadas ao ensino superior, autarcas e representantes de instituições da região.

A cerimónia incluiu a tomada de posse do novo provedor do estudante, Pedro Brancos e a assinatura de um protocolo com a Ordem dos Engenheiros. Foram ainda entregues menções honrosas a Dora Ferreira, João Formiga, Luiz Santana, Pedro Sequeira e Rui Mota, diplomados distinguidos pelo seu percurso profissional e social. O Prémio Carreira Alumni foi atribuído à engenheira Carmen Santos, diplomada pela Escola Agrária de Santarém, onde concluiu as licenciaturas em Engenharia Agroalimentar e Qualidade Alimentar.

Durante a sessão, João Moutão anunciou novas ofertas formativas previstas para o ano lectivo 2026/2027, entre as quais a criação de um doutoramento em Ciências do Desporto na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, um Curso Técnico Superior Profissional em Ambiente e Turismo da Natureza na Escola Superior Agrária de Santarém e um novo curso de Fisioterapia na Escola Superior de Saúde de Santarém.

Ministro das Finanças falou no novo auditório

As comemorações prosseguiram durante a tarde com o fórum “Inovar em Português: O Ribatejo em Conversa com a Lusofonia”, realizado no novo auditório. A iniciativa teve como objectivo promover o debate sobre empreendedorismo, inovação e parcerias económicas no espaço da lusofonia, com destaque para o papel estratégico do Ribatejo. O fórum contou com a presença do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que interveio sobre o tema “Portugal, uma Vi(r)agem de Sucesso”. O governante abordou a evolução recente da economia portuguesa, destacando o saldo orçamental positivo, a redução da dívida pública e o crescimento do Produto Interno Bruto. “É o quarto ano, dos 52 de democracia, que temos excedente orçamental, e conseguimos colocar a dívida pública abaixo dos 90%, o que não acontecia desde 2009”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento. O ministro apontou também alguns dos constrangimentos da economia nacional, como a baixa produtividade e a falta de capital humano, defendendo medidas como a redução da carga fiscal e a aceleração da execução do Plano de Recuperação e Resiliência.