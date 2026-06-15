Vila Franca de Xira distinguida com três prémios cinco estrelas

Entre os vencedores destacam-se a Festa do Colete Encarnado, o Barco Varino “Liberdade” e os eventos “Encostas de Xira Sunset”, todos reconhecidos em diferentes categorias do galardão.

O município de Vila Franca de Xira foi distinguido esta semana com três prémios na edição deste ano do Prémio Cinco Estrelas Regiões, reforçando a notoriedade de várias iniciativas culturais, turísticas e promocionais do concelho.

Em comunicado enviado às redacções, o município revela que entre os vencedores destacam-se a Festa do Colete Encarnado, o Barco Varino “Liberdade” e os eventos “Encostas de Xira Sunset”, todos reconhecidos em diferentes categorias do galardão.

Na categoria “Festas, Feiras e Romarias”, a Festa do Colete Encarnado - que acontece já no primeiro fim-de-semana de Julho - voltou a ser premiada, repetindo o reconhecimento obtido em edições anteriores e reforçando o seu estatuto enquanto uma das mais relevantes expressões da cultura popular portuguesa, já distinguida como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular.

Já o histórico Barco Varino “Liberdade”, núcleo museológico municipal e símbolo do património fluvial do Tejo, foi novamente vencedor na categoria de “Turismo Fluvial”, somando assim o segundo prémio consecutivo.

Em estreia nas distinções, os eventos “Encostas de Xira Sunset” venceram na categoria de “Promoção Territorial”, valorizando a combinação entre vinhos de produção municipal, música acústica e património, realizados na Quinta da Subserra. A edição deste ano do prémio registou 2.300 candidaturas, avaliadas e validadas por mais de 400 mil votações. A cerimónia de entrega aconteceu a 11 de Junho na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, Açores.