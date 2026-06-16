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Sociedade | 16-06-2026 10:00

Abrantes aprova recepção provisória da futura creche

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foto ilustrativa
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Município aprovou a recepção provisória da empreitada de requalificação da antiga Escola Nº2, edifício que foi adaptado para acolher uma nova creche na cidade.

A reunião do executivo de Abrantes, realizada no dia 9 de Junho, ficou marcada pela aprovação da recepção provisória da empreitada de requalificação da antiga Escola Nº 2 para instalação de uma creche em Abrantes. A decisão permite avançar para a elaboração da conta final da empreitada, cumprindo os procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos. A criação da nova resposta na área da infância integra a estratégia municipal de reforço dos equipamentos sociais e educativos, procurando responder às necessidades das famílias do concelho. O edifício escolar foi alvo de obras de adaptação para acolher a nova valência, cuja entrada em funcionamento deverá contribuir para aumentar a oferta de vagas para crianças em idade pré-escolar.

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