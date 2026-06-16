uma parceria com o Jornal Expresso
16/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 16-06-2026 10:00

Comissão de Utentes acusa Saúde 24 de não encaminhar doentes para o SAP de Benavente

Comissão de Utentes acusa Saúde 24 de não encaminhar doentes para o SAP de Benavente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estrutura diz ter recebido reclamações de utentes e alerta que a situação retira consultas ao serviço de atendimento permanente do Centro de Saúde de Benavente.

A Comissão de Utentes do Concelho de Benavente acusa a Saúde 24 de não encaminhar doentes para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) da UCSP de Benavente, vulgo Centro de Saúde de Benavente, apesar de o serviço se encontrar, segundo a estrutura, “devidamente guarnecido 24 horas por dia”.
Em nota de imprensa, a comissão afirma que recebeu reclamações de “muitos utentes” do concelho, situações que diz terem sido comprovadas por membros da própria Comissão de Utentes. Para a estrutura, este procedimento “lesa os utentes” e retira consultas ao SAP.
A Comissão de Utentes, coordenada por Domingos David Pereira, recorda que, nos últimos 15 anos, o SAP de Benavente foi alvo de várias tentativas de encerramento, alegadamente com o argumento da falta de movimento, apesar de continuarem a existir milhares de utentes sem médico nem enfermeiro de família no concelho.
Na mesma tomada de posição, a comissão critica os responsáveis políticos governamentais e a governação autárquica, associando a situação à possibilidade de a UCSP de Benavente vir a ser entregue a um grupo privado. “Será que pretendem criar as condições de degradação do SAP para o encerrarem antes da privatização da UCSP?”, questiona a estrutura.
A Comissão de Utentes defende que a Saúde 24 deve estar “ao serviço dos utentes”, facilitando o acesso aos cuidados de saúde em vez de o dificultar.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região