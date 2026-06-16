Comissão de Utentes acusa Saúde 24 de não encaminhar doentes para o SAP de Benavente

A Comissão de Utentes do Concelho de Benavente acusa a Saúde 24 de não encaminhar doentes para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) da UCSP de Benavente, vulgo Centro de Saúde de Benavente, apesar de o serviço se encontrar, segundo a estrutura, “devidamente guarnecido 24 horas por dia”.

Em nota de imprensa, a comissão afirma que recebeu reclamações de “muitos utentes” do concelho, situações que diz terem sido comprovadas por membros da própria Comissão de Utentes. Para a estrutura, este procedimento “lesa os utentes” e retira consultas ao SAP.

A Comissão de Utentes, coordenada por Domingos David Pereira, recorda que, nos últimos 15 anos, o SAP de Benavente foi alvo de várias tentativas de encerramento, alegadamente com o argumento da falta de movimento, apesar de continuarem a existir milhares de utentes sem médico nem enfermeiro de família no concelho.

Na mesma tomada de posição, a comissão critica os responsáveis políticos governamentais e a governação autárquica, associando a situação à possibilidade de a UCSP de Benavente vir a ser entregue a um grupo privado. “Será que pretendem criar as condições de degradação do SAP para o encerrarem antes da privatização da UCSP?”, questiona a estrutura.

A Comissão de Utentes defende que a Saúde 24 deve estar “ao serviço dos utentes”, facilitando o acesso aos cuidados de saúde em vez de o dificultar.