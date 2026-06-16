Duas mulheres morrem em dois dias em piscinas no concelho de Tomar

Em menos de 48 horas, duas mulheres morreram em circunstâncias trágicas em piscinas particulares no concelho de Tomar. Ana Cristina Sousa, de 45 anos, é uma das vítimas mortais

Duas mulheres morreram em dois dias consecutivos em piscinas particulares no concelho de Tomar, em situações que deixaram consternadas as comunidades locais. Os casos ocorreram na sexta-feira, 12 de Junho, na localidade de Fonte D. João, freguesia da Junceira, e no sábado, 13 de Junho, no Marmeleiro, na União das Freguesias de Madalena e Beselga.

A primeira vítima foi Ana Cristina Sousa, de 45 anos, que morreu na piscina da sua habitação, em Fonte D. João. Antiga funcionária no Hospital de Tomar, deixa um filho maior de idade. Segundo disse a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros de Tomar, Miguel Novais, o alerta foi dado cerca das 17h49. Para o local foram accionados sete operacionais dos bombeiros, apoiados por duas viaturas, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, à chegada dos meios de socorro, a mulher encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e já tinha sido retirada da água por familiares. Foram iniciadas manobras de reanimação, mas acabaram por ser suspensas por indicação da equipa da VMER, que declarou o óbito no local. Ao que O MIRANTE apurou, há suspeitas de que a morte possa ter tido origem numa electrocussão durante trabalhos de limpeza da piscina, seguida de afogamento.

No dia seguinte, sábado, 13 de Junho, uma nova tragédia voltou a ocorrer no concelho. Uma mulher com cerca de 60 anos morreu ao final da tarde na piscina da sua casa, no Marmeleiro. Segundo o comandante dos Bombeiros de Tomar, o alerta foi dado às 19h32. Para o local seguiram dois operacionais e uma ambulância dos bombeiros, bem como a VMER.

Quando os meios de emergência chegaram, a vítima encontrava-se junto à piscina, também em paragem cardiorrespiratória, depois de ter sido retirada da água por familiares. Foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso, com o óbito a ser declarado no local pela equipa médica da VMER.