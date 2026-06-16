Elevadores avariados nas estações de comboio de VFX continuam a ser mau cartão de visita

Situação é particularmente complicada para quem tem mobilidade reduzida ou precisa de subir as escadas com carrinhos de bebé. Câmara diz estar disponível para fazer o que a Infraestruturas de Portugal não tem conseguido: manter os equipamentos a funcionar sem interrupções.

São vários os elevadores avariados e à espera de peças nas estações de comboio da Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo, situação que tem gerado fortes críticas de utentes e também dos autarcas locais, que pedem maior celeridade na sua reparação por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela manutenção destes equipamentos.

Um dos casos que tem gerado maiores queixas é o da passagem superior pedonal de Vila Franca de Xira, que tem o elevador parado há pelo menos seis meses e sem aparente solução à vista, obrigando quem tem dificuldades de locomoção ou carrinhos de bebé a subir escadas íngremes. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, diz já ter insistido repetidas vezes com a IP para reparar o equipamento mas até hoje sem sucesso, voltando a dizer que o município está disponível, mediante a recepção do devido envelope financeiro, para ficar a gerir a manutenção das estações se necessário, para dar a proximidade ao problema que tem faltado. Tanto Rita Antunes, da Coligação Nova Geração (PSD/IL) como Dulce Arrojado da CDU e Barreira Soares, do Chega, têm alertado para a necessidade deste problema ser resolvido. Já um dos elevadores da estação da Póvoa de Santa Iria está fechado há mais de um mês e um outro, na Castanheira do Ribatejo, há muito não funciona.

Vice-presidente da IP acusa bombeiros

O MIRANTE contactou a IP sobre este problema dos elevadores mas não recebeu resposta até à data de fecho desta edição. No entanto, num debate recente sobre a ferrovia, em Lisboa, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, lamentou o vandalismo existente sobre estas estruturas e o facto de todas terem décadas de utilização. “No caso de VFX o elevador está fechado há seis meses porque houve pessoas que se fecharam lá dentro e depois tiveram de ser desencarceradas pelos bombeiros de VFX. Infelizmente partiram as portas que tinham décadas. Nós demos acções de formação aos bombeiros de VFX para saberem como fazer aquilo mas infelizmente escolheram partir as portas e agora temos de fabricar outras”, acusou.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE