João Antunes lidera nova direcção dos Bombeiros de Alverca

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alverca tem novos órgãos sociais para o mandato em curso, que tomaram posse no dia 14 de Maio.

A direcção passa a ser presidida por João Antunes, tendo como vice-presidente Carlos Pereira. Carla Fajardo assume o cargo de tesoureira, enquanto Lucília Antunes desempenha as funções de secretária e Ana Cunha as de secretária-adjunta. Rosa Oliveira integra a direcção como vogal e António Garrinhas como suplente.

A Assembleia Geral é presidida por José Pina, sendo coadjuvado pelos vice-presidentes Manuel Flores e Mário Freitas. Célia Ferreira e Jorge Oliveira assumem as funções de secretários.

O Conselho Fiscal é presidido por Joana Dias, contando ainda com Luís Rainha como vice-presidente e Pedro Santana como secretário-relator.

Entre os principais objectivos definidos pelos novos órgãos sociais está o reforço da formação contínua dos bombeiros, de forma a garantir uma resposta cada vez mais eficaz e segura às situações de emergência.

A nova direcção pretende igualmente renegociar contratos de serviços da associação, reduzir despesas e minimizar quebras de receitas através de uma gestão mais descentralizada. Está ainda prevista a celebração de protocolos com diversas entidades para criar uma rede de benefícios e descontos destinada aos bombeiros.

A modernização de equipamentos e infra-estruturas constitui outra das prioridades, sendo que a associação garante que continuará a reivindicar a construção de um novo quartel-sede.

A angariação de receitas para a associação e a implementação de um plano de prevenção nas áreas da segurança, higiene e saúde no trabalho completam o conjunto de objectivos traçados para o mandato.