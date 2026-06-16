PSP apreende 16 armas de fogo e 700 munições em Coruche

A PSP apreendeu 16 armas de fogo e 700 munições no concelho de Coruche, no âmbito de diligências realizadas por incumprimento de obrigações legais relativas à posse de armas.

As diligências resultaram na apreensão de 14 armas de fogo da classe D, duas armas de fogo da classe C, 652 munições da classe D e 48 munições da classe C.

No decorrer da intervenção policial foi ainda recuperada uma arma de fogo relacionada com um processo de natureza criminal, tendo sido instaurados os respectivos processos contra-ordenacionais relativos às irregularidades identificadas.

Segundo comunicado da PSP, a operação foi desenvolvida pelo Núcleo de Armas e Explosivos, no quadro das suas competências de controlo, licenciamento e fiscalização de armas e explosivos, no âmbito de um processo em curso.

O Comando Distrital de Santarém da PSP alerta os cidadãos titulares de armas de fogo para a obrigatoriedade do cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente no que respeita à titularidade, licenciamento, documentação associada, conservação e demais requisitos exigidos por lei.

A PSP recorda que a posse de armas de fogo sem o devido enquadramento legal, bem como o incumprimento das obrigações previstas na legislação aplicável, pode originar a apreensão das armas e a instauração dos competentes procedimentos legais, de natureza criminal ou contra-ordenacional.

A Polícia de Segurança Pública apela ainda aos proprietários de armas de fogo para que verifiquem a sua situação documental e a das respectivas armas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento, devem contactar os serviços de atendimento do Núcleo de Armas e Explosivos existentes nas subunidades da PSP no distrito de Santarém.