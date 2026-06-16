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Sociedade | 16-06-2026 12:00

Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria
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Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove uma nova colheita de sangue no sábado, 20 de Junho, após uma sessão que reuniu 39 dadores no Forte da Casa.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria realiza no próximo sábado, 20 de Junho, mais uma colheita de sangue, apelando à participação da comunidade numa iniciativa que visa reforçar as reservas nacionais deste recurso essencial.
A sessão é promovida em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e terá lugar na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. A colheita decorre entre as 8h30 e as 12h30. Podem dar sangue todas as pessoas com boa saúde, idade compreendida entre os 18 e os 70 anos e peso igual ou superior a 50 quilos.
A associação recorda ainda que os dadores não devem comparecer em jejum, sendo aconselhável a ingestão de um pequeno-almoço ligeiro antes da dádiva.
A acção realizada no dia 13 de Junho, nas instalações do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, contou com a participação de 39 dadores. Entre estes registaram-se seis estreias, um número que a associação considera encorajador para a renovação do universo de dadores.

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