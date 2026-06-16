Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria realiza no próximo sábado, 20 de Junho, mais uma colheita de sangue, apelando à participação da comunidade numa iniciativa que visa reforçar as reservas nacionais deste recurso essencial.

A sessão é promovida em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e terá lugar na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. A colheita decorre entre as 8h30 e as 12h30. Podem dar sangue todas as pessoas com boa saúde, idade compreendida entre os 18 e os 70 anos e peso igual ou superior a 50 quilos.

A associação recorda ainda que os dadores não devem comparecer em jejum, sendo aconselhável a ingestão de um pequeno-almoço ligeiro antes da dádiva.

A acção realizada no dia 13 de Junho, nas instalações do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, contou com a participação de 39 dadores. Entre estes registaram-se seis estreias, um número que a associação considera encorajador para a renovação do universo de dadores.