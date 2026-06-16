Sessão de esclarecimento em Azambuja sobre a Linha Ferroviária do Norte

Dar a conhecer os potenciais impactes e benefícios do projecto , esclarecer dúvidas e promover a participação no processo de avaliação ambiental são os objectivos da sessão que vai decorrer a 22 de Junho.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai realizar, no próximo dia 22 de Junho, uma sessão pública de esclarecimento no âmbito do projecto de “Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, na Linha Ferroviária do Norte”, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal.

A iniciativa decorrerá entre as 17h30 e as 20h30, no Auditório Municipal do Centro Cultural Páteo Valverde, em Azambuja, e tem como principal objectivo dar a conhecer o projecto à população, esclarecer dúvidas e promover a participação dos cidadãos no processo de avaliação ambiental.

A sessão é aberta ao público, mas a participação está sujeita a inscrição prévia obrigatória. Durante o encontro serão apresentados os principais, bem como os potenciais impactes e benefícios associados ao projecto.