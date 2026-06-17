Consulta pública à duplicação da Linha do Norte expõe contestação e críticas

A consulta pública do projecto de modernização e duplicação da Linha do Norte entre Alhandra e Vila Franca de Xira, que promete mudar a face das duas localidades, registou uma contestação significativa por parte de cidadãos que, embora reconheçam a necessidade de reforçar a capacidade ferroviária nacional, rejeitam maioritariamente a solução apresentada.

O balanço global das participações recebidas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) revela uma forte oposição à proposta de duplicação de linhas à superfície, acompanhada por críticas ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), à ausência de análise aprofundada de alternativas e aos impactes urbanos, ambientais e sociais previstos para Alhandra e Vila Franca de Xira (VFX).

No conjunto das participações, 39 cidadãos manifestaram discordância, 11 apresentaram sugestões, 6 expressaram concordância, 3 apresentaram reclamações formais e 2 enviaram contributos genéricos sem posição claramente definida. Também as entidades consultadas reflectiram posições diversas, desde a rejeição frontal do projecto até ao apoio condicionado, passando por reclamações técnicas e contestação de demolições específicas ou de lacunas identificadas no estudo de impacte ambiental.

A consulta pública decorreu de 19 de Janeiro a 27 de Fevereiro. Os 39 cidadãos que se opõem ao projecto convergem numa ideia central: a intervenção apresentada não demonstra que a duplicação à superfície seja a única solução possível nem a melhor solução disponível. Rejeitam a forma como a intervenção foi concebida e apresentada pela Infraestruturas de Portugal (IP), considerando-a insuficientemente estudada, socialmente desajustada e tecnicamente incompleta.

Uma das críticas mais repetidas prende-se com a ausência de estudos rigorosos de alternativas. Muitos cidadãos afirmam que nunca foi demonstrado, de forma transparente e fundamentada, que a duplicação à superfície constitui a opção mais adequada. Segundo os participantes, a solução apresentada surge como uma decisão previamente tomada, descrita em várias intervenções como “imposta”, “fechada” e excessivamente “economicista”, sem que tenha sido disponibilizado um estudo comparativo sólido que permitisse aos cidadãos compreender as vantagens e desvantagens das diferentes opções possíveis.

Perda de relação com o Tejo

Outro dos principais focos de contestação é o reforço do chamado efeito barreira. As barreiras acústicas previstas ao longo do corredor ferroviário são, para muitos cidadãos, muros de grande altura que vão alterar a paisagem urbana, reduzir a entrada de luz natural nas casas, prejudicar a vista para o rio Tejo e aumentar a sensação de enclausuramento dos bairros residenciais. Em Vila Franca de Xira vários participantes alertam mesmo para o risco de isolamento progressivo da frente ribeirinha.

Muitos participantes consideram que o projecto não deveria avançar sem uma verdadeira Avaliação Ambiental Estratégica e sem comparação rigorosa entre diferentes cenários de desenvolvimento ferroviário, incluindo as opções associadas ao Novo Aeroporto de Lisboa e à terceira travessia do Tejo.

Entre as lacunas apontadas estão a inexistência de estudos específicos de vibrações, modelações insuficientes de ruído em contexto de obras nocturnas prolongadas, ausência de simulações operacionais detalhadas sobre a capacidade ferroviária futura e falta de avaliação aprofundada de alternativas técnicas como semi-enterramentos, trincheiras ou passagens inferiores.