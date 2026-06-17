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Sociedade | 17-06-2026 18:00

Entroncamento quer travar inundações com tubagens maiores

chuva mau tempo
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Câmara do Entroncamento prepara uma intervenção para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais na Rua Antero de Quental, uma zona onde os problemas de inundação persistem em dias de chuva intensa.

A Câmara Municipal do Entroncamento está a planear uma intervenção na Rua Antero de Quental com o objectivo de melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os constrangimentos provocados por episódios de precipitação intensa. A autarquia prevê alargar as tubagens existentes, procurando evitar que a água volte a sair pelos sumidouros e sarjetas quando a rede não consegue dar resposta ao volume de chuva. O assunto foi levantado na reunião do executivo de 2 de Junho pelo vereador Ricardo Antunes. O vereador alertou que a zona continua vulnerável em períodos de chuva forte e chamou a atenção para o efeito das passadeiras sobrelevadas no escoamento natural da água. Segundo Ricardo Antunes, muitas dessas estruturas acabam por funcionar como barreiras à circulação das águas pluviais por não estarem dotadas de sistemas de drenagem adequados.
O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, confirmou que está prevista uma intervenção complementar para aumentar a capacidade das tubagens naquela zona. O autarca explicou que o objectivo é corrigir uma fragilidade conhecida da rede de águas pluviais, evitando situações em que, perante precipitação mais intensa, a água acumulada acabe por regressar à superfície através dos equipamentos de drenagem. Quanto às passadeiras sobrelevadas, Nelson Cunha reconheceu a pertinência da preocupação levantada e garantiu que o município vai analisar o problema. Ainda assim, admitiu que uma intervenção mais alargada nesta matéria poderá representar um encargo financeiro significativo, uma vez que existem vários pontos da cidade com características semelhantes.

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