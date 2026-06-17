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Sociedade | 17-06-2026 12:00

Falta de iluminação na Calhandriz gera queixas de moradores

poste iluminacao publica
foto ilustrativa
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Câmara de Vila Franca de Xira garante já ter contactado a E-Redes para que estes possam proceder à reparação dos equipamentos avariados.

A falta de iluminação em três troços da zona de acesso ao Pardieiro, na Calhandriz, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, tem gerado queixas da comunidade e vários moradores pedem uma solução rápida para o problema. A situação, diz quem ali vive, está a gerar problemas, especialmente de noite, quando a visibilidade é mais reduzida.
Na última reunião de câmara um dos moradores, Filipe Bragança, foi pessoalmente pedir ajuda ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, depois de inicialmente se ter queixado sem sucesso na junta de freguesia. “Falar com a junta está fora de questão. Apresentei o assunto e até hoje não me deram resposta nem querem saber de nada”, lamentou o morador. Na resposta o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, garante que a E-Redes, a entidade responsável pela iluminação, já foi notificada do problema. “Já o fizemos e vamos notificá-los novamente”, assegurou.

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