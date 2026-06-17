Guardiões do Almonda retiram mais 220 quilos de lixo do rio

Grupo de voluntários dinamizado pelo município de Torres Novas voltou ao terreno para limpar o rio Almonda. Acção permitiu retirar 220 quilos de resíduos e 17 pneus, juntando-se a um trabalho que já ultrapassa as cinco toneladas de lixo removido das linhas de água do concelho.

Os Guardiões do Rio Almonda, grupo de voluntários dinamizado pelo Município de Torres Novas realizou mais uma acção de limpeza do rio, a 4 de Junho, retirando das margens e do leito 220 quilos de resíduos e 17 pneus de diferentes dimensões.

Depois dos 320 quilos recolhidos numa acção anterior, realizada a 18 de Abril, o balanço acumulado do projecto ultrapassa já as cinco toneladas de resíduos removidos das linhas de água do concelho. É um resultado que revela o empenho dos voluntários, mas também a dimensão de um problema ambiental que continua a ameaçar os “ecossistemas aquáticos” e a qualidade de um “importante património natural” que, vincam, deveria ser protegido.

Mais do que uma operação de limpeza, a iniciativa dos Guardiões do Rio Almonda é, lembra o município em comunicado, um exercício de cidadania activa. Cada saco de lixo retirado, cada pneu removido e cada margem devolvida à natureza representam um gesto concreto de recuperação e valorização do rio.

O grupo, composto por cerca de 20 voluntários, desenvolve ao longo do ano acções regulares de limpeza, requalificação e monitorização das linhas de água locais, promovendo também iniciativas de sensibilização ambiental junto da população. A missão passa por conservar e reabilitar os cursos de água do concelho, mas também por lembrar que a protecção da natureza começa nos comportamentos diários de cada cidadão.