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Sociedade | 17-06-2026 21:00

Nobre muda abastecimento e reforça aposta em carne já desossada

Nobre muda abastecimento e reforça aposta em carne já desossada
Foto O MIRANTE
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Empresa de Rio Maior diz que a medida simplifica processos, melhora a rastreabilidade e garante estabilidade no fornecimento. Trabalhadores afectos à desossa serão recolocados noutras funções, sem alterações laborais.

A Nobre Alimentação, com sede em Rio Maior, vai reforçar o modelo de abastecimento de carne fresca através da aquisição de matéria-prima já desossada junto de fornecedores aprovados e qualificados. A empresa justifica a alteração com a necessidade de simplificar processos, aumentar a eficiência operacional e reforçar o controlo de qualidade numa área central da sua produção. Em comunicado, a Nobre explica que a transição acompanha a evolução do sector, marcada por uma maior disponibilidade de carne já desossada no mercado. A empresa considera que este novo modelo permitirá assegurar maior estabilidade no fornecimento de carne fresca, reduzir etapas de manuseamento e diminuir o tempo de processamento dentro da unidade industrial.
A mudança é apresentada como uma decisão estratégica que pretende reforçar a rastreabilidade do produto desde a origem e tornar os processos de compra menos complexos. Segundo a empresa, a aquisição de matéria-prima já desossada contribui também para um modelo de abastecimento “mais estável, resiliente e eficiente”. A implementação desta alteração terá impacto na organização interna da unidade de Rio Maior. Os colaboradores actualmente afectos às actividades de desossa serão reafectados a outras funções dentro da fábrica, garante a empresa, sem alterações às suas condições laborais. A Nobre assegura ainda que, sempre que necessário, será prestada formação e apoio aos trabalhadores abrangidos pela transição. No mesmo comunicado, a empresa reafirma o compromisso de longo prazo com a unidade de Rio Maior e com os seus colaboradores, sublinhando a importância estratégica da fábrica para as operações da Nobre em Portugal. A Nobre é uma das principais empresas nacionais no sector da charcutaria, salsichas, fiambres e refeições prontas, empregando cerca de 780 trabalhadores.

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