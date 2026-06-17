Nova lei do urbanismo prevê menos burocracia e mais rapidez nos licenciamentos

Associação dos Técnicos Administrativos Municipais promoveu uma conferência em Santarém sob o tema “Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – As alterações de 2026”, que justou mais de 260 interessados no Convento de São Francisco. O presidente da ATAM, Marcelo Delgado, sublinha que facilitar não é sinónimo de facilitismo e defende que a simplificação dos procedimentos burocráticos deve ser acompanhada por maior responsabilidade da administração pública e dos promotores privados.

As alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que devem entrar em vigor em Agosto, visam, sobretudo, promover uma maior simplificação administrativa, aproximando o ciclo de vida das actividades económico-urbanísticas do tempo de decisão da administração pública. O objectivo passa também por agilizar procedimentos e reforçar a responsabilização de todos os intervenientes, tanto da administração pública como dos promotores privados. Essas foram algumas das ideias em foco na conferência organizada pela Associação dos Técnicos Administrativos Municipais (ATAM) em Santarém, no dia 17 de Junho, que levou ao Convento de São Francisco mais de 260 interessados.

Marcelo Delgado, presidente da ATAM e director do Departamento de Urbanismo da Câmara de Murça, defende que esta maior responsabilização da administração pública deve traduzir-se num maior comprometimento com a decisão, numa maior celeridade no tratamento dos processos e, sobretudo, numa maior previsibilidade das decisões. Segundo o responsável, os operadores económicos continuam a considerar os processos de construção e edificação demasiado opacos, sendo fundamental que a administração pública garanta antecipadamente segurança e certeza jurídica.

Quanto ao receio de que a aceleração dos procedimentos possa conduzir a algum facilitismo, Marcelo Delgado rejeita essa ideia. Considera que ser mais ágil não significa ser menos rigoroso, sublinhando que a rapidez apenas será possível com competências instaladas, maior profissionalismo e uma aposta clara na qualificação da administração pública.

Sobre as críticas dirigidas por vezes aos técnicos pela demora dos processos de licenciamento, o presidente da ATAM entende que o momento não é de atribuição de culpas, mas sim de encontrar soluções consensuais. E reconhece que, por vezes, também existe falta de cuidado por parte da iniciativa privada, defendendo a necessidade de projectistas mais responsáveis e de uma administração pública mais competente e cumpridora dos prazos legais.