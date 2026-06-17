uma parceria com o Jornal Expresso
17/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-06-2026 11:56

Presidente da junta revela intervenção da PJ em casos de segredo de justiça em Alenquer

Presidente da junta revela intervenção da PJ em casos de segredo de justiça em Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Micael Correia adiantou que os dois processos estão relacionados com ocorrências do anterior executivo.

O presidente da União de Freguesias de Alenquer revelou, em assembleia de freguesia, a existência de duas situações relacionadas com o anterior executivo que, segundo afirmou, estão abrangidas por segredo de justiça.
De acordo com Micael Correia, uma das situações já existia aquando da tomada de posse, tendo apenas tido conhecimento da mesma recentemente. A outra terá resultado de contactos da Polícia Judiciária no âmbito da investigação de determinados factos.
“Duas situações que não posso falar porque estão em segredo de justiça. Uma já existia quando foi a tomada de posse e que eu só soube há pouco tempo e outra em que fui questionado pela Polícia Judiciária dos factos, mas foi pedido sigilo e não posso adiantar matéria acerca dos mesmos”, afirmou.
O autarca acrescentou ainda que ambos os processos estarão relacionados com ocorrências do anterior executivo, não adiantando, contudo, qualquer detalhe adicional devido às restrições legais associadas ao segredo de justiça.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região