Presidente da junta revela intervenção da PJ em casos de segredo de justiça em Alenquer

O presidente da União de Freguesias de Alenquer revelou, em assembleia de freguesia, a existência de duas situações relacionadas com o anterior executivo que, segundo afirmou, estão abrangidas por segredo de justiça.

De acordo com Micael Correia, uma das situações já existia aquando da tomada de posse, tendo apenas tido conhecimento da mesma recentemente. A outra terá resultado de contactos da Polícia Judiciária no âmbito da investigação de determinados factos.

“Duas situações que não posso falar porque estão em segredo de justiça. Uma já existia quando foi a tomada de posse e que eu só soube há pouco tempo e outra em que fui questionado pela Polícia Judiciária dos factos, mas foi pedido sigilo e não posso adiantar matéria acerca dos mesmos”, afirmou.

O autarca acrescentou ainda que ambos os processos estarão relacionados com ocorrências do anterior executivo, não adiantando, contudo, qualquer detalhe adicional devido às restrições legais associadas ao segredo de justiça.

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