Seis viaturas reforçam Bombeiros de Arruda no dia do 137º aniversário

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos assinalou no dia 10 de Junho, feriado nacional, o seu 137.º aniversário com a apresentação de seis viaturas que vão entrar ao serviço e reforçar a capacidade operacional da corporação, num dia marcado também por homenagens, promoções e apelos ao investimento futuro.

Antes da sessão solene os Bombeiros de Arruda deram a conhecer os novos meios que entraram recentemente ao serviço, entre viaturas adquiridas pela associação e outras resultantes de ofertas institucionais e empresariais.

Entre os reforços está um veículo de transporte de doentes adquirido para substituir uma ambulância envelhecida e com elevado desgaste. Foi igualmente apresentada uma nova ambulância que veio substituir a anterior viatura do INEM, tendo esta última sido posteriormente cedida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica à corporação arrudense. Para poder continuar ao serviço dos bombeiros, a viatura teve de ser pintada de novo, deixando de utilizar as cores amarelas características do INEM.

Outra das novidades foi um camião da marca DAF oferecido pela transportadora arrudense TPCF, destinado a operar com uma cisterna para transporte de água às populações e apoio ao combate a incêndios. A associação apresentou ainda um novo auto-tanque adquirido para substituir uma viatura antiga que, segundo o comandante Pedro Pereira, sofreu uma avaria durante as recentes intempéries.

De acordo com Rui Silva, presidente da direcção da associação, o conjunto das seis viaturas inclui meios adquiridos directamente pela corporação, uma viatura cedida pelo INEM, outra oferecida pela TPCF e uma viatura disponibilizada pela Junta de Freguesia de Arranhó.

Já no salão do quartel decorreu a sessão comemorativa dos 137 anos da instituição, antecedida por uma actuação do Oeste Clube de Ginástica, que utiliza as instalações dos bombeiros há cinco anos para os seus treinos. O programa incluiu promoções e distinções de bombeiros e entrega de medalhas a associados.

Durante as intervenções o comandante Pedro Pereira destacou o papel dos operacionais e o espírito de missão da corporação, elogiando os homens e mulheres que, abnegadamente, ajudam a corporação a estar ao serviço da comunidade. Apesar do reforço da frota o comandante deixou um apelo directo ao Município de Arruda dos Vinhos para apoiar a aquisição de um novo veículo de combate a incêndios urbanos e industriais, que classificou como uma necessidade prioritária para responder aos desafios operacionais actuais.

Também Rui Silva sublinhou o esforço financeiro realizado nos últimos anos, recordando a aquisição de viaturas, novos fardamentos, equipamentos de protecção individual e obras em curso no quartel, cujo valor rondou os 600 mil euros. Algo que, lembrou, só é possível com o apoio da população, empresas, município e juntas de freguesia.