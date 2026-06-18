Aluno de nove anos com comportamentos agressivos preocupa comunidade escolar de Alpiarça

Um aluno de nove anos que frequenta o 3º ano de uma escola do 1º ciclo (escola primária do Agrupamento de Escolas José Relvas, em Alpiarça, tem protagonizado comportamentos agressivos que têm gerado preocupação junto da comunidade escolar. Segundo apurou O MIRANTE, a criança já agrediu vários colegas e também professores e funcionários que tentaram travar as agressões, numa situação que alegadamente se prolonga há vários meses.

O aluno tem manifestado comportamentos violentos desde o início do ano lectivo, numa situação que tem sido sucessivamente comunicada à direcção do agrupamento e que já motivou a aplicação de uma medida disciplinar de suspensão por 10 dias. Apesar disso, os episódios de agressão têm continuado a ocorrer, tendo o mais recente ocorrido a 16 de Junho. Contactada por O MIRANTE, a presidente do Agrupamento de Escolas José Relvas, Teresa Gomes, confirmou a veracidade da situação, mas absteve-se de prestar mais esclarecimentos sobre o caso.