uma parceria com o Jornal Expresso
18/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-06-2026 16:39

Aluno de nove anos com comportamentos agressivos preocupa comunidade escolar de Alpiarça

escola salda de aulas mochila ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Situação arrasta-se há vários meses e envolve agressões a colegas, professores e funcionários de escola primária do Agrupamento José Relvas.

Um aluno de nove anos que frequenta o 3º ano de uma escola do 1º ciclo (escola primária do Agrupamento de Escolas José Relvas, em Alpiarça, tem protagonizado comportamentos agressivos que têm gerado preocupação junto da comunidade escolar. Segundo apurou O MIRANTE, a criança já agrediu vários colegas e também professores e funcionários que tentaram travar as agressões, numa situação que alegadamente se prolonga há vários meses.
O aluno tem manifestado comportamentos violentos desde o início do ano lectivo, numa situação que tem sido sucessivamente comunicada à direcção do agrupamento e que já motivou a aplicação de uma medida disciplinar de suspensão por 10 dias. Apesar disso, os episódios de agressão têm continuado a ocorrer, tendo o mais recente ocorrido a 16 de Junho. Contactada por O MIRANTE, a presidente do Agrupamento de Escolas José Relvas, Teresa Gomes, confirmou a veracidade da situação, mas absteve-se de prestar mais esclarecimentos sobre o caso.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região