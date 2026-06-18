Caçados em Vila Franca de Xira numa rede nacional de tráfico de tabaco

O concelho de Vila Franca de Xira também foi alvo de buscas e detenções no âmbito da mega-operação “Mistura Oriental”, dirigida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, que levou à detenção de cinco homens, com idades entre os 19 e 44 anos, e à constituição de outros nove arguidos, quatro pessoas e cinco empresas.

A GNR deteve na terça-feira, 16 de Junho, cinco pessoas na operação em que apreendeu tabaco de mascar, mais de 300 mil euros em dinheiro e outras mercadorias diversas, com um valor superior a 811 mil euros. A Unidade de Acção Fiscal de Lisboa da GNR, com o apoio da PSP, executou 39 mandados de busca, das quais 12 domiciliárias e 27 não domiciliárias, nos concelhos de Lisboa, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Sintra, Seixal e Montijo.

“A operação visou uma estrutura criminosa organizada, com actuação maioritariamente na Grande Lisboa, indiciada pela prática dos crimes de introdução fraudulenta no consumo, associação criminosa, receptação de mercadoria objecto de crime aduaneiro e contrabando qualificado de tabaco de mascar”, adiantou a GNR.

No decurso das buscas a GNR apreendeu 771,72 quilos de papoila seca, “produto estupefaciente com origem indiciada na Áustria, tendo os factos sido comunicados à autoridade judiciária competente”.

Entre as mercadorias, bens e valores apreendidos, com um valor calculado em 811.281 euros, constam 342 quilos de tabaco de mascar, com origem na Índia e introduzido na União Europeia via Alemanha e Países Baixos; mais de 309 mil euros em dinheiro; quase três litros de líquido com nicotina e cerca de 13 quilos de noz de areca, produto usado para produzir a droga psicoativa arecolina.

Foram também apreendidas duas armas de fogo, 18 munições, 12 telemóveis, duas máquinas de embalamento automático, uma máquina de contar notas, várias peças em ouro e prata e documentos.

A Unidade de Acção Fiscal da GNR detectou ainda uma prestação tributária em dívida num montante estimado superior a 90 mil euros, respeitante ao Imposto Especial de Consumo (IEC) e IVA sobre os produtos de tabaco e nicotina apreendidos.

