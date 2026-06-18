CADE do Entroncamento expressa pesar pela morte de Alberto Pereira

O CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento divulgou uma nota de pesar onde a sua “profunda tristeza e enorme consternação” pelo falecimento de Alberto Pereira, uma figura do clube onde desempenhou funções como delegado, director de vários escalões de formação e tesoureiro. Foi “também uma figura indispensável na secretaria, sempre disponível para ajudar atletas, pais, treinadores, colaboradores e todos aqueles que diariamente passavam pelo clube”.

“Conhecido e acarinhado por várias gerações de atletas e famílias, o Pereira deixa uma marca profunda na história e na identidade do nosso clube. A sua dedicação, disponibilidade, sentido de responsabilidade e amor ao clube serão para sempre recordados”, publicou a direcção do CADE nas redes sociais.