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Sociedade | 18-06-2026 18:36

CADE do Entroncamento expressa pesar pela morte de Alberto Pereira

CADE do Entroncamento expressa pesar pela morte de Alberto Pereira
FOTO DR
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Alberto Pereira foi uma figura de proa do Clube Amador de Desportos do Entroncamento, onde desempenhou funções como delegado, director de vários escalões de formação e tesoureiro.

O CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento divulgou uma nota de pesar onde a sua “profunda tristeza e enorme consternação” pelo falecimento de Alberto Pereira, uma figura do clube onde desempenhou funções como delegado, director de vários escalões de formação e tesoureiro. Foi “também uma figura indispensável na secretaria, sempre disponível para ajudar atletas, pais, treinadores, colaboradores e todos aqueles que diariamente passavam pelo clube”.
“Conhecido e acarinhado por várias gerações de atletas e famílias, o Pereira deixa uma marca profunda na história e na identidade do nosso clube. A sua dedicação, disponibilidade, sentido de responsabilidade e amor ao clube serão para sempre recordados”, publicou a direcção do CADE nas redes sociais.

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