CADE do Entroncamento expressa pesar pela morte de Alberto Pereira
Alberto Pereira foi uma figura de proa do Clube Amador de Desportos do Entroncamento, onde desempenhou funções como delegado, director de vários escalões de formação e tesoureiro.
O CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento divulgou uma nota de pesar onde a sua “profunda tristeza e enorme consternação” pelo falecimento de Alberto Pereira, uma figura do clube onde desempenhou funções como delegado, director de vários escalões de formação e tesoureiro. Foi “também uma figura indispensável na secretaria, sempre disponível para ajudar atletas, pais, treinadores, colaboradores e todos aqueles que diariamente passavam pelo clube”.
“Conhecido e acarinhado por várias gerações de atletas e famílias, o Pereira deixa uma marca profunda na história e na identidade do nosso clube. A sua dedicação, disponibilidade, sentido de responsabilidade e amor ao clube serão para sempre recordados”, publicou a direcção do CADE nas redes sociais.