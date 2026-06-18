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Sociedade | 18-06-2026 13:51

Prisão preventiva para suspeitos de roubo detidos em Abrantes

Prisão preventiva para suspeitos de roubo detidos em Abrantes
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Para além da detenção dos dois homens, a Guarda Nacional Republicana, apreendeu peças de ouro e bijuteria avaliadas em mais de 8.000 euros.

A GNR deteve dois homens, de 43 e 26 anos, no concelho de Abrantes, por diversos crimes de roubo e furto nos distritos da Guarda e Santarém. Para além da detenção, a Guarda Nacional Republicana, apreendeu peças de ouro e bijuteria avaliadas em mais de 8.000 euros. Os detidos foram presentes a tribunal e ficaram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva.
A operação foi concretizada no dia 17 de Junho, por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Gouveia, que averiguava o caso há cerca de um ano. “Os militares da Guarda apuraram que os suspeitos se dedicavam à prática reiterada de crimes contra o património, nomeadamente roubos e furtos, em diversas localidades daqueles distritos”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda.
Na sequência das diligências de investigação, a GNR deu cumprimento a uma busca domiciliária em residência e a uma busca não domiciliária em veículo, no concelho de Abrantes, que culminaram na detenção dos suspeitos. A operação policial contou com o reforço de militares da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém e do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Santarém.

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