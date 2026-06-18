Questionário convida população a ajudar a planear o futuro da saúde em Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira está a promover um inquérito sobre saúde e bem-estar, dirigido à população residente no concelho com idade igual ou superior a 15 anos. O questionário encontra-se disponível em formato digital e pode ser preenchido até ao próximo dia 15 de Julho através do site do município.

A iniciativa pretende recolher informação que permita conhecer melhor o estado de saúde e o nível de bem-estar dos munícipes, contribuindo para a definição de futuras políticas municipais orientadas para a promoção de estilos de vida saudáveis e para a melhoria da qualidade de vida no território.

Através das respostas obtidas, será possível identificar necessidades, preocupações e expectativas da população relativamente ao local onde vive, bem como compreender de que forma as características do território influenciam o bem-estar da comunidade.

A participação é voluntária e o preenchimento do questionário demora cerca de 15 minutos. Toda a informação recolhida será tratada de forma anónima, confidencial e codificada, sendo utilizada exclusivamente para fins de investigação. O estudo foi previamente validado e aprovado pela Comissão de Ética do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Esta acção, segundo o município, integra o projecto Atlas dos Municípios Saudáveis, desenvolvido por investigadores da Universidade de Coimbra, através do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) para a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.

O município de Vila Franca de Xira apela à participação da comunidade, reforçando que o contributo dos cidadãos será essencial para construir um concelho mais saudável e preparado para responder às necessidades futuras da população.