Visita guiada sobre vinho no centro histórico de Santarém

A Câmara de Santarém promove no dia 20 de Junho uma visita guiada pelo centro histórico dedicada à influência do vinho na história e na identidade da cidade. A iniciativa, intitulada “O Poder do Vinho nos Uniu: História com Vinhos em Santarém”, decorre entre as 09h30 e as 11h30, com partida da Praça Marquês Sá da Bandeira, e convida os participantes a percorrer vários locais emblemáticos ligados à tradição vínica escalabitana.

Segundo a autarquia, o percurso inclui referências a antigas tabernas, casas de pasto, pensões e armazéns de vinho, espaços que marcaram a vida social e económica local ao longo de décadas. A visita inspira-se em trabalhos de investigação de João Moreira e Teresa Moreira e pretende evidenciar a presença da cultura do vinho na paisagem urbana, na arquitetura, na toponímia e nas formas de sociabilidade da cidade. Entre os locais a visitar estão o Mercado Municipal, a pastelaria Bijou, o Bar Ribatejo, a antiga Casa Caldas e a Igreja da Misericórdia.