uma parceria com o Jornal Expresso
19/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-06-2026 07:00

Alenquer promove acções gratuitas de compostagem doméstica e oferece compostores

compostor domestico ilustrativ compostagem
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os munícipes de Alenquer podem aprender gratuitamente a transformar resíduos orgânicos em composto natural para fertilização dos solos. As sessões decorrem entre Junho e Julho em cinco freguesias do concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer vai promover um conjunto de acções de sensibilização sobre compostagem doméstica, destinadas a incentivar a valorização dos biorresíduos produzidos nas habitações e a reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro.
A iniciativa, denominada “Do Prato ao Prado”, pretende ensinar os participantes a transformar restos alimentares em composto orgânico rico em nutrientes, que poderá ser utilizado nos solos e jardins, substituindo fertilizantes artificiais.
Entre os resíduos que podem ser compostados encontram-se borras de café, cascas de ovo, restos de peixe e carne, bem como frutas e legumes cozinhados ou fora do prazo de consumo.
Segundo a autarquia, cerca de 40 por cento do lixo comum produzido numa habitação é constituído por biorresíduos, pelo que a compostagem representa uma forma simples e sustentável de reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados.
A participação nas sessões é gratuita, mediante inscrição prévia, sendo que os participantes receberão um compostor doméstico sem qualquer custo.
As sessões terão lugar sempre às 21h00, sendo que no dia 23 de Junho vai realizar-se na Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos; dia 25 de Junho, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais; no dia 30, na Junta de Freguesia de Ota; dia 2 de Julho, na Junta de Freguesia de Ventosa; e no dia 6 de Julho, na Junta de Freguesia de Carnota.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região