Alenquer promove acções gratuitas de compostagem doméstica e oferece compostores

A Câmara Municipal de Alenquer vai promover um conjunto de acções de sensibilização sobre compostagem doméstica, destinadas a incentivar a valorização dos biorresíduos produzidos nas habitações e a reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro.

A iniciativa, denominada “Do Prato ao Prado”, pretende ensinar os participantes a transformar restos alimentares em composto orgânico rico em nutrientes, que poderá ser utilizado nos solos e jardins, substituindo fertilizantes artificiais.

Entre os resíduos que podem ser compostados encontram-se borras de café, cascas de ovo, restos de peixe e carne, bem como frutas e legumes cozinhados ou fora do prazo de consumo.

Segundo a autarquia, cerca de 40 por cento do lixo comum produzido numa habitação é constituído por biorresíduos, pelo que a compostagem representa uma forma simples e sustentável de reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados.

A participação nas sessões é gratuita, mediante inscrição prévia, sendo que os participantes receberão um compostor doméstico sem qualquer custo.

As sessões terão lugar sempre às 21h00, sendo que no dia 23 de Junho vai realizar-se na Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos; dia 25 de Junho, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais; no dia 30, na Junta de Freguesia de Ota; dia 2 de Julho, na Junta de Freguesia de Ventosa; e no dia 6 de Julho, na Junta de Freguesia de Carnota.