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Sociedade | 19-06-2026 10:47

Apreensão de máquinas de jogo ilegal no concelho do Cartaxo

Apreensão de máquinas de jogo ilegal no concelho do Cartaxo
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A GNR do Cartaxo identificou um homem de 61 anos e uma mulher de 55 anos por suspeita da prática de um crime de exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar, no concelho de Cartaxo.

A GNR do Cartaxo identificou um homem de 61 anos e uma mulher de 55 anos por suspeita da prática de um crime de exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar, no concelho de Cartaxo. Durante uma operação de fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas, os militares da Guarda detectaram duas máquinas de jogo ilegal em funcionamento, qye foram apreendidas pelas autoridades, assim como 18,5 euros em dinheiro e diverso material relacionado com a prática da exploração ilegal de jogo.

No decorrer da acção, no dia 16 de Junho, foram ainda elaborados 11 autos de contraordenação relacionados com o funcionamento dos estabelecimentos fiscalizados. A operação contou com o apoio do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A GNR recorda que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador.

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