Bombeiros de Arruda dos Vinhos estiveram uma hora à espera de triagem

Ao longo dos últimos dias os bombeiros de Arruda dos Vinhos têm sido afectados por tempos de espera anormalmente acima da média para conseguirem ser atendidos pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), tendo até havido registo de terem esperado, num dos dias, durante 58 minutos até terem resposta sobre para onde deveriam encaminhar um doente.

A situação, avisa o comandante da corporação, Pedro Pereira, não é aceitável. O caso aconteceu esta semana quando um morador de Arruda dos Vinhos, de 60 anos, caiu em casa e existia a suspeita de ter fracturado uma perna.

Alegadamente sem conseguir ser atendido pela linha 112, a vítima acabou por ligar directamente para a corporação, tendo os bombeiros encetado comunicação com o CODU e enviado de imediato os meios para o local. Sem resposta, o comandante da corporação acabou por encaminhar a vítima para o Hospital Vila Franca de Xira. “Estávamos a chegar ao hospital quando finalmente o CODU nos respondeu”, conta a O MIRANTE, já tinham passado 58 minutos.

“O que está a acontecer não é aceitável. Se damos resposta a uma ocorrência e precisarmos de accionar o apoio de uma viatura de reanimação do INEM como fazemos? Teremos de esperar. Já chega. As pessoas têm o direito ao socorro e nós estamos na linha da frente, precisamos de respostas que funcionem”, apela o responsável.

Para Pedro Pereira a forma como o sistema tem sido gerido não está correcto e, no fim de contas, diz, quem acaba por sofrer com a situação são os doentes que precisam de socorro.

Perante a falta de resposta célere do CODU, a corporação garante que o socorro à população não será posto em causa, garantindo-se a saída dos meios no mesmo minuto da ocorrência. “Não podemos, nem iremos, aceitar atrasar o socorro por insuficiência de operadores da linha 112/CODU. Em caso de urgência, caso sinta dificuldades em falar com um operador 112, ligue para a nossa central, via o 263975114”, referem os bombeiros. Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) são Centrais de Emergência Médica responsáveis pelo Número Europeu de Emergência, o 112. O funcionamento dos CODU, recorde-se, é assegurado ao longo das 24 horas do dia por uma equipa de médicos e técnicos de emergência pré-hospitalar com formação específica para efectuar o atendimento, triagem, aconselhamento, selecção e envio de meios de socorro. No entanto, em Janeiro deste ano, a entrada em funcionamento de um novo sistema de triagem do CODU gerou denúncias de atrasos em várias corporações de bombeiros e queixas do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que fala em atrasos e tempos de resposta ultrapassados.