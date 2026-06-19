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Sociedade | 19-06-2026 10:00

Câmara de Coruche e Amigos dos Animais retomam cooperação após suspensão da recolha

Câmara de Coruche e Amigos dos Animais retomam cooperação após suspensão da recolha
O autarca Nuno Azevedo e elementos da colectividade, entre os quais, o presidente Daniel Aldeano - foto CMC
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Contrato-programa prevê oito mil euros anuais para a associação e apoio veterinário municipal para esterilização, vacinação, identificação electrónica e acompanhamento clínico de animais destinados à adopção.

A Câmara Municipal de Coruche assinou um contrato-programa com a Associação dos Amigos dos Animais de Coruche (AAAC), reforçando a cooperação na protecção animal, na promoção da adopção responsável e no acompanhamento dos animais errantes recolhidos no concelho. Segundo o município, o protocolo prevê um apoio financeiro anual de oito mil euros e apoio em espécie através do Serviço de Veterinário Municipal, nomeadamente em procedimentos de esterilização, vacinação, identificação electrónica e acompanhamento clínico dos animais destinados à adopção. A colaboração com a AAAC visa dar continuidade ao trabalho conjunto pela saúde pública, pelo bem-estar animal e por uma resposta mais próxima e responsável no território.
A Associação dos Amigos dos Animais de Coruche anunciou o fim da suspensão temporária da recolha de animais, admitindo, contudo, que a regularização da situação operacional será progressiva. Acrescenta que, na sequência da intervenção e dos desenvolvimentos recentes junto da Câmara de Coruche, foram restabelecidas as condições necessárias para a continuidade da cooperação no âmbito do bem-estar e protecção animal no concelho.
De acordo com a AAAC, o município reconheceu as necessidades existentes na comunidade nesta matéria e a importância do trabalho desenvolvido pela associação, tendo revisto a posição anteriormente assumida quanto à limitação dos serviços prestados no âmbito da cooperação institucional.
Após cerca de cinco meses de interrupção parcial da actividade, a associação admite existir um acentuado acumular de situações por regularizar, o que exigirá tempo, esforço e coordenação até que a normalidade operacional seja plenamente restabelecida. E garante que continuará empenhada em retomar e reforçar a sua actuação, dentro das suas capacidades e em estreita colaboração com as entidades competentes.

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