Cruz Vermelha de Alenquer recruta voluntários para emergência

A Delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa está a promover uma campanha de recrutamento de voluntários para integrar a sua Estrutura Operacional de Emergência, estando a decorrer os últimos dias para apresentação de candidaturas.

A iniciativa destina-se a reforçar as equipas de emergência locais, sendo dirigida a candidatos com idades entre os 17 e os 55 anos, escolaridade mínima obrigatória e com robustez física e perfil psicológico adequados às funções.

Os interessados serão sujeitos a várias fases de seleção. Os candidatos aprovados frequentarão o Curso de Formação Base da Cruz Vermelha Portuguesa, com duração aproximada de dois meses, em regime pós-laboral e fins de semana.

A organização desafia os interessados a juntarem-se à missão de voluntariado, reforçando a resposta de emergência no concelho.