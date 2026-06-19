Incêndio em zona urbana de Santarém sublinha importância da limpeza de terrenos

A rápida intervenção dos bombeiros evitou que um incêndio na Rua Júlio Queijeiro, em Santarém, ganhasse maiores proporções, no passado fim de semana. A ocorrência sublinhou a importância da limpeza do mato e canavial ali existentes, perto de habitações, que representam risco acrescido neste tempo seco e quente, como refere um morador da zona que nos enviou as imagens.

