Sociedade | 19-06-2026 09:36
Incêndio em zona urbana de Santarém sublinha importância da limpeza de terrenos
FOTO DR
A rápida intervenção dos bombeiros evitou que um incêndio na Rua Júlio Queijeiro, em Santarém, ganhasse maiores proporções.
A rápida intervenção dos bombeiros evitou que um incêndio na Rua Júlio Queijeiro, em Santarém, ganhasse maiores proporções, no passado fim de semana. A ocorrência sublinhou a importância da limpeza do mato e canavial ali existentes, perto de habitações, que representam risco acrescido neste tempo seco e quente, como refere um morador da zona que nos enviou as imagens.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Vale Tejo
17-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região