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Sociedade | 19-06-2026 09:36

Incêndio em zona urbana de Santarém sublinha importância da limpeza de terrenos

Incêndio em zona urbana de Santarém sublinha importância da limpeza de terrenos
FOTO DR
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A rápida intervenção dos bombeiros evitou que um incêndio na Rua Júlio Queijeiro, em Santarém, ganhasse maiores proporções.

A rápida intervenção dos bombeiros evitou que um incêndio na Rua Júlio Queijeiro, em Santarém, ganhasse maiores proporções, no passado fim de semana. A ocorrência sublinhou a importância da limpeza do mato e canavial ali existentes, perto de habitações, que representam risco acrescido neste tempo seco e quente, como refere um morador da zona que nos enviou as imagens.

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