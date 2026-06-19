Líder de grupo criminoso regressa a Portugal após quatro anos de fuga e acaba detido em VFX

O líder de um grupo criminoso considerado bastante violento pelas autoridades, foi detido em Vila Franca de Xira pela PSP e vai agora ficar atrás das grades para cumprir uma pena de 9 anos e 3 meses de prisão efectiva.

A detenção aconteceu a 15 de Junho na zona de Vila Franca de Xira, colocando fim a uma fuga que durava há cerca de quatro anos.

O caso remonta a 2017, ano em que a PSP iniciou uma investigação criminal que expôs as actividades do gangue. O suspeito chegou a cumprir parte da pena de forma preventiva, mas acabou por ser libertado em 2020 por excesso de prazo de prisão preventiva.

Aproveitando a liberdade e a emissão do subsequente mandado de detenção, o homem viajou para o seu país natal com o objectivo de fugir ao cumprimento da pena.

A ausência do território nacional terminou recentemente. Após várias diligências, a Divisão Policial de Vila Franca de Xira localizou o suspeito e procedeu à sua detenção. Na posse do detido os agentes encontraram um telemóvel roubado, que foi tirado num assalto à mão armada em Benavente em Março de 2025..

Devido a esta apreeensão o homem foi também constituído arguido neste processo de roubo.

O detido já foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde irá cumprir o remanescente da pena de prisão a que foi condenado pelos crimes de extorsão, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.