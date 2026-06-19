Milhares de camiões cruzam diariamente a região entre Vila Franca de Xira e Torres Novas

O tráfego de camiões no troço da Auto-Estrada do Norte (A1) entre Vila Franca de Xira e Torres Novas aumentou 25% na última década, situando-se hoje em dia num volume diário de camiões entre os 4.000 e os 6.500 veículos pesados por dia, com os dados a comprovarem que se trata de uma das zonas da A1 com maior intensidade de tráfego rodoviário.

Segundo as estatísticas, há hoje, em média, mais 1.500 a 2.000 camiões a circular diariamente neste troço do que havia em 2015. Os números baseiam-se no cruzamento de dados feito por O MIRANTE a documentos do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Instituto Nacional de Estatística e relatórios de tráfego da concessionária da A1, a Brisa. E se a estes números se somarem os veículos ligeiros, com facilidade os números sobem para os 68.000 veículos por dia no troço da A1 entre VFX e Torres Novas.

São números que contrastam com os 30 a 45 comboios de mercadorias registados por dia, em ambos os sentidos, que ligam Vila Franca de Xira à estação de Riachos (Torres Novas). Segundo a Medway, o maior operador ferroviário privado de transporte de mercadorias na Península Ibérica, cada comboio de mercadorias permite retirar das estradas 19 camiões.

Segundo os dados, a zona com maior fluxo absoluto de tráfego é o nó entre Vila Franca de Xira e o Carregado, onde o tráfego geral atinge 56.500 a 68.500 veículos por dia. O volume de camiões situa-se ali na sua fasquia mais alta, perto dos 6.000 a 6.500 pesados diários, impulsionado pelas várias plataformas logísticas de Azambuja e Castanheira do Ribatejo.

Já entre Azambuja e Santarém o tráfego desce ligeiramente, com a circulação de pesados a fixar-se em média nos 5.000 camiões por dia. Por fim, entre Santarém e Torres Novas (nó com a A23), o fluxo de pesados mantém-se regular, na ordem dos 4.500 a 5.000 camiões diários.

Com base no Relatório de Tráfego na Rede Nacional de Autoestradas, referente ao 4.º trimestre de 2025 do IMT, o troço da A1 entre Vila Franca de Xira e Torres Novas apresenta volumes de tráfego muito elevados, reflectindo a sua importância como principal corredor entre Lisboa e o centro do país.

No geral, o tráfego na A1 entre Vila Franca de Xira e Torres Novas, entre ligeiros e pesados, manteve-se muito intenso no 4.º trimestre de 2025, com valores superiores a 75 mil veículos por dia nos sublanços mais próximos da Área Metropolitana de Lisboa e entre cerca de 45 mil e 65 mil veículos por dia na zona do Cartaxo, Santarém e Torres Novas.

Destaca-se nos dados consultados pelo nosso jornal o troço A1/A10 no Carregado, que ultrapassou os 82 mil veículos diários em Novembro, sendo um dos locais com tráfego mais intenso. Entre Aveiras de Cima, Cartaxo e Santarém, os volumes situaram-se geralmente entre 45 mil e 53 mil veículos por dia, enquanto os troços mais a norte, como Santarém - A1/A15 e A1/A15 - Torres Novas, registaram valores entre aproximadamente 48 mil e 65 mil veículos diários. Em praticamente todos os sublanços observa-se um pico de circulação em Novembro, seguido de uma redução em Dezembro, um padrão típico associado à sazonalidade do tráfego rodoviário.