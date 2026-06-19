Ourém dá meio milhão de euros às freguesias para repararem danos

A Câmara de Ourém vai transferir para 14 freguesias cerca de meio milhão de euros, apoio extraordinário para ajudar a minorar os estragos em equipamentos na sequência da depressão Kristin. “Estamos a falar de edifícios, casas mortuárias, cemitérios, parques de lazer”, explicou o presidente do município, Luís Albuquerque (PSD), notando que “muitas freguesias têm património público que foi severamente afectado”.

De acordo com Luís Albuquerque, “ao contrário dos municípios, que têm tido pouco, mas têm tido algum apoio por parte do Governo, com a transferência de algumas verbas para o ressarcimento desses custos com a intempérie”, as freguesias, pelo que conhece, não tiveram qualquer tipo de apoio. “Todos nós sabemos que hoje os orçamentos das juntas de freguesia são diminutos e, obviamente, as juntas têm muitas dificuldades para a gestão do seu dia-a-dia”, referiu.

Nesse sentido, a Câmara de Ourém pediu às juntas “o levantamento dos danos causados em edifícios públicos, espaços públicos, pela tempestade”, tendo sido reportado ao município “mais de um milhão de euros de prejuízos”. A proposta, que terá de ser submetida à assembleia municipal, passa por dar “um apoio de 50% para cada junta de freguesia de acordo com esse reporte”. O montante global é de 497 mil euros.

Das 16 juntas e uniões de freguesia do concelho de Ourém, gravemente afectado pela depressão Kristin, em 28 de Janeiro de 2026, apenas duas não reportaram danos, Gondemaria e Nossa Senhora das Misericórdias. O autarca admitiu que a questão dos prejuízos das juntas de freguesia não tem merecido destaque. “Estamos a falar também de edifícios públicos. E, por isso, não havendo até agora, pelo menos que nós saibamos, esse tipo de apoios por parte do Governo para as juntas de freguesia, entendemos fazer esse tipo de apoio, porque nos parece justo, porque senão nunca mais conseguem recuperar aquilo que foi danificado”, acrescentou.