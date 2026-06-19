PCP denuncia “situação deplorável” na recolha do lixo em Coruche

A Comissão Concelhia de Coruche do PCP denunciou a degradação da recolha do lixo no concelho, considerando que o serviço tem vindo a piorar nos últimos anos e atingiu uma “situação deplorável”, com falhas de recolha durante vários dias em zonas urbanas e até duas semanas em povoações rurais.

Em comunicado, os comunistas referem que, nos últimos dias, moloques e contentores ficaram “completamente cheios”, obrigando os munícipes a depositar sacos do lixo no exterior dos equipamentos, situação que, sustentam, tem consequências para a saúde pública.

O PCP aponta como exemplo o último fim-de-semana, em que decorreu na vila de Coruche a actividade desportiva “24 horas de BTT”, promovida pela Câmara Municipal, considerando que, mesmo com a presença de visitantes e participantes, o executivo municipal não procurou resolver o problema, dando uma “imagem de desleixo”.

A Comissão Concelhia de Coruche do PCP e os eleitos da CDU nos órgãos autárquicos afirmam que há muito alertam para a situação e exigem a normalização deste serviço público, “que pese embora seja pago pelos munícipes tem progressivamente piorado”.

O PCP reafirma a defesa de que a gestão do serviço de recolha do lixo deve voltar a ser assumida pelo município. Os comunistas defendem que a Câmara Municipal deve exigir à Ecolezíria - Empresa Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M., da qual faz parte, que assegure a recolha do lixo no concelho com a regularidade necessária, evitando a acumulação de resíduos e garantindo a adequada desinfecção de moloques e contentores.

A estrutura concelhia do PCP e os eleitos da CDU garantem que vão continuar a “exigir e a denunciar” aquilo que classificam como inércia do actual executivo, no seguimento dos anteriores, na resolução de problemas da população, apontando também o abandono e o desleixo na conservação e limpeza de equipamentos e espaços públicos.