Ribatejo concentrou quase metade das mortes em passagens de nível em 2025

Pelo menos quatro dos 24 acidentes registados em passagens de nível em Portugal em 2025 ocorreram na zona ribatejana, provocando quatro das nove mortes contabilizadas a nível nacional. Os números apurados mostram que a região continua a ter pontos críticos na convivência entre a ferrovia, a circulação automóvel e a passagem de peões. O levantamento identifica quatro acidentes mortais. A 21 de Maio de 2025, em Vale de Figueira, no concelho de Santarém, a colisão entre um comboio e uma viatura ligeira provocou uma vítima mortal. A 26 de Junho, em Adarse/Argibay, na zona de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, outro embate entre comboio e automóvel fez mais um morto. Já a 13 de Setembro, na Ribeira de Santarém, houve um colhimento ferroviário mortal. Pouco mais de um mês depois, a 23 de Outubro, voltou a morrer uma pessoa junto à passagem de nível à saída da estação de Santarém/Ribeira de Santarém.

O MIRANTE tem vindo a noticiar há vários anos que a solução estrutural passa pelo encerramento progressivo das passagens de nível mais perigosas e pela criação de alternativas seguras. Já em 2003, o jornal dava conta de que o distrito de Santarém estava retalhado por mais de uma centena de passagens de nível e que a então Refer tinha em curso um programa de supressão desses atravessamentos. Casos como Assacaias, Riachos, Paialvo, Vale de Figueira ou a Ribeira de Santarém mostram que o problema não é novo nem desconhecido. Em vários locais foram estudadas soluções concretas, como estradas paralelas à linha, desnivelamentos rodoviários, passagens subterrâneas e reorganização dos acessos. O problema tem estado, demasiadas vezes, na lentidão dos processos, na falta de entendimento entre entidades e no adiamento de obras que só entram na agenda pública depois de mais uma tragédia.

A passagem de nível do Peso, nos arredores de Santarém, é um dos exemplos mais críticos. Depois de duas mortes em poucos anos, O MIRANTE noticiou o impasse entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara de Santarém, com recomendações para alterações à via rodoviária e avaliação dos riscos ferroviários. A câmara chegou a defender uma passagem superior; a IP apontou para intervenções na própria passagem de nível. No fim, após nova morte, a solução imediata foi fechar o atravessamento, criando dificuldades a agricultores e moradores, mas confirmando que onde não há condições de segurança, não pode continuar tudo na mesma.