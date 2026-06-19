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Sociedade | 19-06-2026 13:31

Trotinete roubada à pancada em Vila Franca de Xira recuperada pela polícia

PSP policia seguranca foto ilustrativa
foto ilustrativa
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O agressor recorreu à força e usou o telemóvel da própria vítima para a agredir - destruindo o aparelho por completo - e desferiu-lhe vários socos fugindo depois com a trotinete.

Uma discussão que começou com um alerta por danos num telemóvel acabou por revelar um roubo violento em Vila Franca de Xira. Um homem de 34 anos foi identificado pela PSP após ter agredido a vítima para lhe roubar uma trotinete eléctrica.
O caso remonta ao dia 11 de Junho. Segundo a PSP, o suspeito abordou a vítima de forma intimidatória e agressiva, exigindo que lhe entregasse o veículo. Confrontado com a recusa, o agressor recorreu à força: usou o telemóvel da própria vítima para a agredir - destruindo o aparelho por completo - e desferiu-lhe vários socos. A violência só parou quando uma testemunha interveio, momento que o suspeito aproveitou para fugir com a trotinete.
Após a investigação a Divisão Policial de Vila Franca de Xira localizou o suspeito no dia seguinte. Confrontado com as provas recolhidas pelos agentes o homem acabou por confessar o crime e admitiu que tinha a trotinete guardada em casa.
O veículo foi recuperado e devolvido ao legítimo proprietário. O suspeito foi constituído arguido e o caso segue agora para inquérito judicial.

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