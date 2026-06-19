Vila Franca de Xira, Santarém e Abrantes são os concelhos onde há mais desempregados

Na última década, o desemprego registado nos centros de emprego passou a ser um dos indicadores mais claros das diferenças entre territórios. Há uma melhoria evidente face aos anos mais pesados do mercado de trabalho, mas os números de 2025 mostram que os concelhos mais populosos continuam a concentrar a maior pressão social. Em Portugal havia, em Dezembro de 2025, 299.423 desempregados inscritos, dos quais 289.539 no Continente. No distrito de Santarém, o total era de 9.742 inscritos, segundo os dados da PORDATA/IEFP. No Médio Tejo, Abrantes surge com o valor mais elevado, 1.158 desempregados inscritos, seguido de Torres Novas, com 770, Tomar, com 741, Entroncamento, com 579, e Ourém, com 568. Mais abaixo aparecem Alcanena, com 241, Vila Nova da Barquinha, com 158, Constância, com 114, Mação, com 112, Sardoal, com 107, e Ferreira do Zêzere, com 90. Na Lezíria do Tejo, Santarém lidera com 1.226 inscritos, seguido de Benavente, com 949, Salvaterra de Magos, com 684, Almeirim, com 526, Cartaxo, com 484, Coruche, com 464, Rio Maior, com 385, Chamusca, com 164, Alpiarça, com 161, e Golegã, com 61. Nos concelhos da zona norte do distrito de Lisboa, da área de abrangência de O MIRANTE, Vila Franca de Xira destaca-se claramente, com 3.773 desempregados inscritos, valor muito acima de qualquer concelho do distrito de Santarém. Alenquer registava 1.234 inscritos, Azambuja 540 e Arruda dos Vinhos 203.