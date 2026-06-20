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Sociedade | 20-06-2026 17:11

Apanhados a conduzir alcoolizados em Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira

Apanhados a conduzir alcoolizados em Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira
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Todos os condutores vão aguardar julgamento em liberdade.

A PSP apanhou nos últimos dias vários infractores ao volante em acções de fiscalização rodoviária realizadas em Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira, culminando na detenção de três homens por crimes relacionados com a condução.
O primeiro caso ocorreu no dia 11 de Junho, em Alverca do Ribatejo, onde um homem de 30 anos foi detido pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez. Durante uma operação de fiscalização rodoviária, o condutor foi submetido ao teste de alcoolémia tendo acusado uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,82 g/l, valor que motivou a sua detenção. Após os procedimentos legais foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público.
Já no dia 13, em Vila Franca de Xira, a PSP deteve um homem de 26 anos pelo crime de condução sem habilitação legal. Os agentes deram ordem de paragem a uma viatura durante uma acção de fiscalização e, ao ser abordado, o condutor confirmou não possuir qualquer documento que o habilitasse a conduzir veículos a motor, o que levou à sua detenção. O suspeito foi posteriormente libertado e notificado para comparecer junto do Ministério Público.
No dia seguinte, 14 de Junho, uma nova fiscalização rodoviária em Vila Franca de Xira resultou na detenção de um homem de 66 anos por condução sob o efeito do álcool. Submetido ao teste de alcoolémia, apresentou uma TAS de 1,35 g/l, situação que determinou a sua detenção. Tal como nos restantes casos foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público.

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