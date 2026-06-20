CAF Ribatejo nasceu de uma brincadeira entre amigos e ganhou dimensão regional

O Campeonato Amador de Futsal (CAF) do Ribatejo nasceu sem grandes planos. Nasceu de uma brincadeira entre amigos. Hugo Patrício recorda que tudo começou em 2012, em Santarém, a partir de um grupo no Facebook que juntava adeptos do Benfica e do Sporting, o “Terceiro Anel”. Durante meses fizeram jogos mensais, até que surgiram outras equipas interessadas. O primeiro jogo realizou-se a 29 de Agosto de 2012, na Romeira, data que Hugo Patrício continua a assinalar como o aniversário do projecto. A Liga Terceiro Anel arrancou com quatro equipas, árbitros improvisados e espírito de convívio. Mas no ano seguinte apareceram nove equipas e a organização percebeu que já não bastava a informalidade. Foi preciso chamar árbitros, procurar pavilhões e criar regras. A prova passou a Liga Amadora de Santarém e, mais tarde, a Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo.

Durante vários anos, o campeonato esteve muito ligado ao concelho de Santarém. A falta de pavilhões obrigou, entretanto, a mudar o modelo. Nos últimos anos, as equipas passaram a jogar também nos seus próprios espaços e a organização assumiu a gestão de calendários, horários e deslocações. Na última época masculina participaram nove equipas, de Santarém, Azinhaga, Almeirim, Alverca, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. A mudança trouxe dificuldades, mas também novas possibilidades. Jogar em casa permite aos clubes chamarem adeptos, criarem ambiente, explorarem o bar e recuperarem parte do investimento. Para a organização, significa mais quilómetros, mais horas fora de casa e uma logística mais pesada. Hugo Patrício admite que o projecto vive da dedicação de um grupo pequeno, de quatro ou cinco pessoas, movidas pelo gosto ao futsal e pelo sentido cívico. As inscrições ajudam a pagar seguros, arbitragem, transmissões e deslocações.

O dirigente sublinha também o papel social do CAF. O campeonato abre portas a quem, por idade, custos, falta de espaço nos clubes federados ou dificuldades documentais, dificilmente teria onde competir. Dá o exemplo de uma equipa composta por atletas angolanos, muitos deles há pouco tempo em Portugal, para quem o futsal amador é uma forma de integração e convívio.

A grande novidade foi a entrada do futsal feminino, em parceria com O MIRANTE, que Hugo Patrício descreve como uma realidade “completamente diferente”. O CAF aplicou às mulheres a mesma dinâmica organizativa usada no masculino e encontrou um ambiente marcado pelo fair-play, pela presença de muitas atletas, pelo apoio dos adeptos e pela camaradagem. Ao longo de vários meses não houve casos de indisciplina, facto que valoriza como uma “lufada de ar fresco”. A competição começou com quatro equipas, passou para oito e vai crescer para dez na próxima época. As jornadas femininas realizam-se uma vez por mês e a organização quer manter as equipas no mesmo dia competitivo, o que limita a expansão. Criar séries ou novas ligas já foi equacionado, mas exigiria mais recursos humanos e outro tipo de apoio. Sem mais pessoas disponíveis, sem apoios consistentes e sem alguma compensação para quem gasta tempo, combustível e fins-de-semana em nome do associativismo, será cada vez mais difícil manter projectos desta dimensão, avisa. Ainda assim, garante que o CAF não vai parar. Depois de quase 14 anos, o campeonato é um espaço de encontro, inclusão e desporto para todos.